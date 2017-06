Pablo Bengoechea: lo que dijo el técnico sobre el interés de Alianza Lima por Daniel Chávez [VIDEO]

En Alianza Lima no pueden negar su gusto por Daniel Chávez. De hecho, el jugador de Melgar sedujo en su momento a los íntimos, según confirmó Pablo Bengoechea. Sin embargo, su nombre aún está en carpeta para reforzar la delantera íntima de cara al Torneo Clausura.



“En diciembre, se habló de Daniel Chávez. Era una posibilidad para reforzar la delantera. Se hablaba sobre eso. Nada más. Él eligió irse a otro equipo y fue a Melgar. Fue un jugador con el que Alianza Lima negoció, pero no pudo llegar a un acuerdo. Hasta ahora nosotros estamos muy contentos con lo que tenemos. No vamos a traer a ningún futbolista, hasta que termine el Apertura”, dijo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.



(Video: Steve Romer / Foto: Depor)

Actualmente, Daniel Chávez no es un titular indiscutible en Melgar de Juan Reynoso. El ex Brujas lleva dos goles y jugó casi 15 partidos con el cuadro arequipeño, sumado a su presencia en la Copa Libertadores, donde el cuadro peruano quedó eliminado en primera ronda.



Por otro lado, Pablo Bengoechea destacó la labor de la defensa de Alianza Lima, la cual es una de las menos batidas del campeonato y aseguró que se debe principalmente a las intervenciones de Leao Butrón, el capitán natural del cuadro íntimo.



“Yo creo que estamos bien. Nos hemos defendido bien. Por suerte, Butrón ha tenido buenos trabajos y Prieto también. Sin embargo, algunos partidos hemos estado por debajo de lo esperado. Estamos ilusionados con el buen momento que vivimos”, agregó Bengoechea.

