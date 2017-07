El empate dejó un mal sabor de boca en el técnico de Alianza Lima quien reconoció que su equipo perdió dos puntos en vez de sumar uno. Pablo Bengoechea lamentó que ante Sport Huancayo hayan jugado uno de sus peores partidos en el aspecto defensivo, pero pidió que evaluen a su equipo por su posición en la tabla y no por este partido.

"Hoy sí siento que perdimos dos puntos y no ganamos uno, porque los tres puntos los teníamos asegurados en el primer tiempo, pero el fútbol dura 90 minutos y nosotros no jugamos bien todo es tiempo", dijo el técnico blanquiazul en conferencia de prensa.



Alianza Lima empató 3-3 con Sport Huancayo y ninguno pudo alcanzar al líder del Torneo Apertura

Pero el entrenador de Alianza Lima alzó la voz cuando le preguntaron si el nerviosismo de los hinchas se tramnisitió a los jugadores en la cancha. "Los hinchas pueden estar nerviosos porque no campeonan hace muchos años, pero ellos no patean un tiro libre o cabecean. Los jugadores no pueden contagiarse de ese nerviosismo ni debe influir", indicó.

Y para explicar por qué Sport Huancayo les volteó el partido, Bengoechea dijo que los blanquiazules "jugaron a gran ritmo en el primer tiempo y producto de ese esfuerzo, en el inicio del segundo tiempo sintieron el cansancio y lo que pasó no fue normal porque a lo largo del torneo casi siempre defendimos muy bien, pero esta vez tuvimos errores puntuales de todos y no de una sola parte del equipo".



Hansel Riojas se falló el gol de la victoria ante Huancayo en el última jugada del partido [VIDEO]

Sobre las decisiones polémicas del árbitro, señaló que "se debe cobrar todo sin importante quién juegue. Pero el árbitro no tienen cámaras como nosotros para ver qué cobró o no", dijo. Luego agregó que "si bien perdimos dos puntos, seguimos en una buena posición y a fin del Apertura veremos si este y contra Cantolao sumamos puntos de oro o perdimos cuatro puntos claves", finalizó.