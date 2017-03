Pablo Bengoechea sobre Kevin Quevedo: “Hay que frenarlo un poco”

Pablo Bengoechea quiere ver crecer a Kevin Quevedo. El técnico de Alianza Lima habló del momento del jugador y de la tarea que hará para que tenga un buen futuro. El DT también habló de Luis Aguiar y de la Selección Peruana.

"Con cuatro goles parece que fuera diferente pero yo lo veo igual. Es un chico joven con muy buen potencial, con características de delantero muy interesantes. Tiene velocidad, va por las dos bandas, suma a la bolsa, se ha adaptado a la primera división incluso demasiado rápido. Yo lo veo bien, es un delantero con un buen futuro", dijo el DT en Radio Capital.

"En lo que depende de nosotros no tenemos duda que lo vamos a seguir tratando igual y exigiendo para que siga creciendo. Todo lo que está viviendo no es sencillo, tiene 20 años y ha recibido elogios de todo el mundo. Hay que frenarlo un poco", añadió.



El técnico de Alianza Lima dijo que Kevin Quevedo tiene que exigirse, entrenar, descansar y alimentarse bien. Si él hace algo diferente a eso va a empezar a dar ventaja y no va a seguir creciendo. Estamos contentos con él y ojala tenga la calma de seguir por este camino", comentó.

Pablo Bengoechea también habló del gran momento de Luis Aguiar. "Es un volante de mucha ida y vuelta, que le pega muy bien a la pelota y que se acostumbra a convertir. Esperábamos que contagiara con su forma de ser, creíamos que era un jugador muy importante para Alianza Lima", dijo.

La Selección Peruana

El DT de Alianza Lima no pudo evitar referirse a la Selección Peruana y de los jugadores que aparecieron cuando él se hizo cargo de la bicolor como Pedro Gallese y Miguel Trauco.

"Yo siento alegría por los muchachos porque lo mismo que les digo a algunos de Alianza Lima se los dije a ellos. Defender un país es lo más lindo que le puede pasar a un futbolista y una responsabilidad enorme. No es jugar un partido y termino la carrera, es comenzar y me alegro por los chicos que aprovecharon la oportunidad y se fueron a jugar al exterior", finalizó.

