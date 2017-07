¿Pablo Bengoechea le responde a Pablo Zegarra?: “lo importante es ganar de la forma que sea” [VIDEO]

Pablo Zegarra todavía no concibe el hecho de que Sporting Cristal no haya podido hacerle daño a Alianza Lima, que se quedó con un hombre menos desde el primer tiempo y se dedicó a defender el 1-0 que anotó Lionard Pajoy. De hecho, el estratega ‘celeste’ criticó severamente el estilo que propuso el ‘Profe’ en el Estadio Nacional, y el uruguayo no se quedó callado.

“Para mí, lo único que existe en el fútbol es ganar, de la forma que sea. Claro que queremos ganar de la mejor manera. Aquí se juega en altura, cancha sintética, calor, frio. Los partidos son muy distintos. Solo queremos acabar en la primera posición. Además, anotar mucho y recibir poco”, dijo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Cabe destacar que Zegarra afirmó que prefiere ver a su Sporting Cristal caer bajo una idea y no ganar como lo hizo Alianza Lima, que es líder absoluto del Torneo Apertura con 20 puntos.

“No voy a contestar a las críticas. Haremos todo por defender a Alianza. Tenemos cinco partidos para cuidar esa posición. Que la idea siempre sea proteger al equipo. Los futbolistas saben que no deben hacer nada que dañe al grupo”, agregó Butrón.

Por otro lado, el técnico de Alianza Lima felicitó a Luis Aguiar, quien superó su racha goleadora en su paso por el fútbol. El uruguayo lleva 11 tantos y es la mejor estadística que alcanzó. Antes, anotó 10 con camiseta de Peñarol.

