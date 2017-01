Pablo Bengoechea: “Luis Aguiar no supera un mal estomacal desde la presentación”

Pablo Bengoechea no cede a las presiones. El técnico de Alianza Lima se toma con calma el debut en el Torneo de Verano ante Juan Aurich y confía en realizar una buena campaña con sus pupilos. Los íntimos tienen el objetivo bien claro.



“Somos un equipo en formación y vamos a intentar hacer un buen Torneo de Verano. Nuestra meta es hacer un gran Apertura y la gran meta de Alianza Lima es, en noviembre, terminar en la primera posición. Por tener 90 minutos buenos no se puede pensar en salir campeón y por no lograr una victoria en el partido de presentación no se puede pensar que la temporada no va a ser buena”, dijo el entrenador.



El DT de Alianza Lima quedó conforme con lo realizado por sus dirigidos ante Palestino, a pesar del mal resultado. Eso sí, lamentó que los hinchas no puedan irse del estadio contentos. “El viernes vi muy tristes a los jugadores. A los hinchas les pedimos disculpas por el momento, pero era un partido de preparación”, afirmó en conferencia de prensa.



Aguiar se perderá el debut



Para el debut ante Juan Aurich, Pablo Bengoechea no contará con Luis Ramírez por suspensión y también perdería a Luis Aguiar. El uruguayo no supera un mal estomacal que lo aqueja desde el viernes. “Los hicimos jugar porque la gente lo quería ver, pero no va a dar ningún problema durante la temporada porque es un buen futbolista”, afirmó.



El DT de los íntimos dará la alineación el domingo, es una costumbre que ya se le conocía desde la Selección Peruana. “Si hacemos algún cambio me parecería una falta de respeto”, dijo.



Luis Aguiar no jugaría el fin de semana.

“La primera fecha siempre es la más difícil para analizar a un rival. Tenemos gente conocida que está en Chiclayo y los futbolistas también nos pueden dar mucha información”, añadió sobre el rival de turno.



Pablo Bengoechea aclaró que utilizará a todos sus extranjeros según convenga. “Tenemos cuatro extranjeros y vamos a tener que hacer dos cambios juntos, de esa forma nos vamos a manejar durante la temporada. Vamos a intentar ocupar los tres extranjeros que más nos convenga ese día. Vamos a utilizar a los cuatro durante todo el campeonato”, explicó.



