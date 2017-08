Pablo Bengoechea no piensa en la Libertadores con Alianza: "Lo más seguro es que te van a echar"

No hay mayor lección que la vivida en carne propia y esa le dice a Pablo Bengoechea que se mantenga con los pies en la tierra y viva el día a día. Por eso, el técnico de Alianza Lima no se ve, aún, dirigiendo la Copa Libertadores 2018 con los blanquiazules ni mucho menos inició la planificación de un trabajo porque, como él dice, no sabe si se quedará.

En su experiencia como técnico de la Selección Peruana y Peñarol de Uruguay, 'El Profesor' no pudo continuar con un proyecto ya sea por el cambio deirigencial (en la FPF) o porque a la directiva que lo trajo ya no le agrada su trabajo (en el cuadro mirasol). Por eso, cuando le preguntaron por la Copa Libertadores 2018, el uruguayo fue drástico: vive el presente.



"Es imposible", contestó Bengoechea cuando se le preguntó por la planificación de cara a la Copa Libertadores 2018. "No sabemos si seguiré siendo el técnico o continuará esta misma administración. Lo más seguro es que algún día te van a echar, porque eso tiene que ocurrir, esto es así", declaró en Exitosa Deportes.

El entrenador de Alianza Lima confesó que sus pensamientos y sus fuerzas están puestas en el momento actual que vive el equipo. "Yo vivo el presente y puedo decir que me gusta la relación que tengo con mis futbolistas".



Sobre la llegada de Kevin Gissi o cualquier otro refuerzo para el Torneo Clausura, Bengoechea fue cauto. "Alianza no solo tiene que pensar en lo que necesita sino en lo que pueda contratar, sobre todo por el presupuesto y los jugadores que puedan estar disponibles", aseguró.



