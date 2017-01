Pablo Lavandeira llegaría a Sport Rosario: "Universitario de Deportes nunca me hizo una propuesta"

Llegó a decir su verdad. Pablo Lavandeira volvió este sábado al Perú y podría ser anunciado como nuevo refuerzo de Sport Rosario de Huaraz. Sin embargo, el volante uruguayo habló del porqué no continuó en Deportivo Municipal y hasta de Universitario de Deportes y la vinculación que tuvo con los cremas.

El volante argentino reveló que los merengues nunca le hicieron una oferta formal. "Sabía que el comando técnico me quería y estaba esperanzado de que se solucione el tema del quinto extranjero para que llegue la propuesta, pero eso no pasó. Nunca hubo una oferta formal a mi persona", dijo

Sobre Deportivo Municipal, Pablo Lavandeira señaló de que la propuesta inicial que presentó su representante, antes de que culmine el Descentralizado, había sido aceptada por el presidente edil. Sin embargo, la no clasificación a la Copa Libertadores cambió todo. "Les dije de que el tema económico era conversable, pero me dijeron que su presupuesto se redujo y que no podían ni aguantarme el sueldo en el año".

Ante tantas negativas, Pablo Lavandeira siguió escuchando ofertas y llegó la de Sport Rosario, que también acaba de fichar al rosarino Carlos Beltrán, y es la más próxima a concretarse. Este sábado, 'Lava' se reunirá con la directiva auriazul para cerrar el vínculo.

"Es el club que me dio las mejores condiciones para mi. Tendré hasta el 30 de enero para evaluar una propuesta del extranjero y en caso no se concrete, en junio será igual. Hoy nos vamos a reunir y veremos qué pasa", finalizó Pablo Lavandeira.

