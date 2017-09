Pablo Míguez, exjugador de Alianza Lima, no la pasa bien en México y entrena con la Sub 20

Su nombre es bien recordado en Perú por los hinchas de Alianza Lima. Su presente está lejos de La Victoria, pero Pablo Míguez siempre es tratado como un hombre de la casa. Lamentablemente para él, su presente no es nada alentador: la directiva de Puebla FC le anunció que no quieren seguir contando con él y que rescinidrán contrato y mientras eso pase, entrena con el plantel sub 20 del club.

Fue el mismo Pablo Míguez, a través de sus redes sociales, quien contó el drama que está viviendo en el cuadro mexicano, al que llegó la temporada, pero parece que el romance acabó y ahora está en busca de nuevos aires futbolísticos.

"Hace un mes atrás la directiva decidió separarme del equipo, fui bajado a la 20 y se me comunicó que el club quiere rescindirme el contrato. Actualmente sigo entrenando en esta categoría sin resolver mi situación", escribió el popular 'Cotorra' en su cuenta oficial de Facebook.

En ese pequeño comunicado, Pablo Míguez, volante uruguayo de 30 años, mostró estar agradecido con la afición del cuadro camotero, así como reiterar su compromiso con la institución hasta que culmine su vínculo. "Voy a seguir entrenando duro esperando una nueva oportunidad futbolística", aseguró.

Pablo Mïguez jugó en las temporadas 2014 y 2015 en Alianza Lima con el que solo logró el título del Torneo del Inca y jugó la Copa Libertadores. Además, siempre contó sus deseos de volver a vestir la blanquiazul.

