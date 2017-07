Pablo Zegarra: “Preferimos perder así y no ganar como Alianza Lima”

Cegado en el dolor de una derrota ante Alianza Lima, el técnico de Sporting Cristal, Pablo Zegarra, criticó el estilo de juego que propuso Pablo Bengoechea luego de la expulsión de Alexis Cossio a pocos minutos de terminar el primer tiempo. De hecho, el estratega rimense aseguró estar tranquilo con la forma en la que perdió el invicto.

“Más allá del resultado, preferimos perder así y no ganar como Alianza Lima. Estamos dolidos con el resultado. Sabemos que hicimos un gran partido. Estamos en la línea que queremos. Con esta clase de partidos, vamos a ganar muchos más. Para nosotros, eso no nos sirve. El fútbol son goles. Alianza defendió a muerte un gol. Nos vamos con esa tranquilidad porque dimos todo en nuestra idea”, dijo Pablo Zegarra a Gol Perú.

Sporting Cristal: Pablo Zegarra fue expulsado luego del gol de Alianza Lima (VIDEO)

En ese sentido, Zegarra analizó el encuentro ante Alianza Lima e insistió con la manera de defender de los íntimos, que es el único puntero del Torneo Apertura con 20 puntos.

“Fue atípico el partido. Creo que los 15 minutos hubo una igualdad. Recibimos un gol algo dudoso, porque parece un medio fuera de juego y hubo una falta previa. El 80 por ciento del partido propusimos. Fuimos superiores a Alianza Lima. Creemos que eso es jugar bien al fútbol. Nuestro jugar bien al fútbol es distinto. Solo nos faltó concretar”, agregó Zegarra.

Por otro lado, el técnico de Sporting Cristal criticó severamente la actuación del árbitro del encuentro, que lo expulsó luego del gol que realizó Lionard Pajoy, tras el tiro libre de Luis Aguiar.

“Está claro que el señor Henry Gambetta, a quien no lo tenía en alto, no tuvo buena intención con Sporting Cristal. Además, su portero estuvo en buena noche. Hemos intentado por la zona central, por centros, tocando, tuvimos variantes, pero no le hicimos daño a Alianza. Estuvieron replegados y es complicado romper una barrera amplia de futbolistas. Estando Gambeta, cualquier cosa pasa”, concluyó Pablo Zegarra.

Jefferson Farfán y los cuidados que toma para volver a la Selección Peruana [VIDEO]