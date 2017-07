Oficialmente es el nuevo entrenador de Sporting Cristal y su primera presentación será en un clásico ante Alianza Lima por el Torneo Apertura. Pablo Zegarra brindó una conferencia de prensa como nuevo directo técnico celeste y habló de su rival de turno, Alianza Lima, al que elogió.

Más allá de la alegría que le significó a 'Pablito' ser anunciado como entrenador rimense por lo que resta de la temporada, el estratega no deja de pensar en lo que será el trascendental partido ante los blanquiazules, al que tiene estudiado y del que asegura tiene algo que a él le conviene.



"Históricamente, Alianza Lima es un equipo que causa alegría en su juego. Es un equipo pícaro", señaló el nuevo entrenador rimense quien no se guarda nada y reveló de que el juego vertical de los blanquiazules "personalmente, me conviene. Ellos tienen virtudes y defectos y vamos a intentar sobreponernos a ellos".

El nuevo entrenador de Sporting Cristal no quiso explayarse más sobre su rival del miércoles pero sí habló de lo mucho que tiene que ofrecer como entrenador celeste. "Cuando llegué a la sub 18 y luego a la reserva, y me explicaron el proyecto del club, no fue extraño para mí porque es la misma forma como se ve el fútbol allá y como yo lo veo", señaló.



Sobre la ausencia de Frank Rojas ante Alianza Lima, el entrenador de Sporting Cristal dijo que esta sanción de dos fechas que le han impuesto "le va a ayudar a aprender", señaló.