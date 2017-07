Pablo Zegarra: "Sporting Cristal busca sacar resultados positivos basados en un buen juego"

“Nuestro estilo de juego no es que sea vistoso”, dice Pablo Zegarra a Depor. “Buscamos ser efectivos”, agrega. Aún con la molestia de la derrota ante Alianza Lima, el técnico de Sporting Cristal igual está seguro de que su manera de jugar los llevará a lo más alto. Él va adaptando su estilo dependiendo del rival.

Ya en frío, ¿qué conclusión sacaste de la derrota?

Que no siempre gana el mejor. En el juego fuimos superiores ante Alianza y jugando así vamos a ganar muchísimo más de lo que podamos perder.



Dices que no estarías tranquilo jugando como Alianza Lima. ¿Estás convencido de tu estilo?

No es mi estilo, es de Sporting Cristal, que busca sacar resultados positivos basados en un buen juego. Eso alargará los buenos resultados en el futuro.



¿Y se puede ganar jugando como ellos?

Considero que jugar bien es hacer lo que se ha trabajado. Lo que se busca. Para un equipo puede ser contragolpeando o defendiendo con 10. Pero para mí, jugar bien es distinto. Es tener el control de juego, llegar por bandas, etc. Tener más aspectos acorde de lo que queremos.



¿Nunca veremos jugar a Sporting Cristal de otra manera?

Si tú llevas algo a lo que no estás acostumbrado, estás en contra

de los pensamientos. Tenemos una manera pautada y queremos fortalecerla. A veces el rival también te origina cambiar, pero si te mantiene en el juego que no te es cómodo, hay un problema.



¿Eres de tener un solo estilo?

Todos los partidos tienen una lectura distinta. Ante eso, vemos qué es lo más conveniente.



¿Priorizas el equilibrio antes que el estilo?

Los dos van de la mano. Tenemos un equilibrio en nuestros ataques y movimientos.

