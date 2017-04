Pacheco: "Si el Barcelona no mete 7 goles en todos los partidos, menos nosotros"

Alianza Lima vuelve al ruedo en el Torneo de Verano tras el 7-2 ante Juan Aurich en Matute. El equipo íntimo volverá a enfrentar al cuadro chiclayano y la próxima semana visitará a Universitario de Deportes el Monumental.

"El 7-2 fue un partido raro, que no se dan muy seguido; esos cotejos son únicos. No todos los días vamos a meter 7 goles, si no lo hace el Barcelona menos nosotros. Sin embargo, cada compromiso es diferente, por lo que ellos van a venir con ganas de ganar por estar necesitados de puntos", declaró Pacheco a Radio Ovación.

Por otro lado, el argentino habló con la prensa tras los entrenamientos del viernes y aseguró que no está ansioso por la falta de gol: "Estoy tranquilo porque el equipo está andando bien. Cualquiera está haciendo goles. Cualquiera puede ayudar. Lo más importante es que Alianza Lima gane partido a partido. Eso hará que se nos abra el arco a todos".



Además, dijo entre risas que no volverá a ayudar a Leao Butrón a a tapar un penal: "Ya no me acerco más. Ya la sufrí una vez. Estuve muy nervioso cuando le dije eso. Estaba en él confiar en mí como lo hizo y poner las manos firmes como lo hace él. Otro se puede tirar y se le pasa. Estoy contento que lo haya tapado".

