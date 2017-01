Caminaba por los pasillos del aeropuerto Jorge Chávez y rápidamente la prensa lo abordó, antes de que Paolo Guerrero se suba al avión rumbo a Brasil. Antes de sumarse a los entrenamientos de Flamengo, el delantero de la Selección Peruana se pronunció sobre el regreso de Juan Manuel Vargas a Universitario de Deportes. El ‘Depredador’, por supuesto, desea enfrentar al ‘Loco’ en la Copa Libertadores



“Juan Manuel necesita jugar. Se le ha presentado esta oportunidad para que pueda hacer fútbol, seguramente pensando en la Selección. Tiene mucha calidad, potencial y experiencia. Esperemos que pueda recuperar su nivel. Sería una linda oportunidad jugar en contra [Universitario vs. Flamengo por Copa Libertadores]”, dijo Paolo Guerrero a América Deportes.



Paolo Guerrero al lado de Miguel Trauco.

Ante la inactividad de Jefferson Farfán, Paolo Guerrero fue consultado por el caso que atraviesa su compañero. El ex goleador de Corinthians prefiere no ahondar sobre esta situación, pero hace extensivo su deseo por ver a la ‘Foca’ otra vez con la Selección Peruana.



“Han sido pocas las veces que he conversado con Jefferson Farfán sobre fútbol. Esperemos que él se sume a un gran equipo y que pueda estar en la Selección”, agregó Paolo Guerrero.



El ex Hamburger se pondrá a las órdenes de Flamengo y se reencontrará con Miguel Trauco. El ex Universitario de Deportes viajó hace unos días a Brasil junto a su representante. El hijo de Tarapoto tendrá su primera experiencia en el extranjero y podrá jugar al lado del goleador de la ‘bicolor’.



“Espero prepararme bien. Que este año sea exitoso para la Selección Peruana. Hay muchas esperanzas. Ojalá que podamos clasificar”, concluyó Paolo Guerrero.



