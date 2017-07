Pedro Troglio: "Si Alexi Gómez le gritó su gol a Reynoso, él está muy mal".

Pedro Troglio es humano y es entrenador. Por eso, entiende la reacción de Juan Reynoso contra Alexi Gómez, en el partido entre Universitario de Deportes vs. Melgar, por la supuesta burla del volante crema tras su gol de penal. Pero también sabe defender a su gente y admitió que el mismo Alexi Gómez le dijo que él no cometió ninguna falta de respeto.

El entrenador argentino contó lo que le dijo la 'Hiena', culminado el partido, pero afirmó que si a él le gritan un gol en la cara, también reaccionaría como su colega rojinegro.

"Él me dijo que no se lo gritó. Si lo hizo, está muy mal. El consejo mío es que está equivocado. Si me lo hacen a mí, me le tiro con los dos pies al pecho", dijo el argentino.

Hay que recordar que al termino de la primera parte, Juan Reynoso entró al campo de juego y fue a buscar a Alexi Gómez pues al parecer la 'Hiena' le dedicó su tanto.

Al final el hecho no pasó a mayores y Universitario de Deportes logró un importante triunfo que lo mantiene con vida en la lucha por alcanzar el Torneo Apertura.

