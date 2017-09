Pedro Troglio sobre La Bombonera: "No hay una cancha que gane los partidos" [VIDEO]

Pedro Troglio, entrenador de Universitario de Deportes viajó junto a sus dirigidos a Piura para afrontar la fecha 3 del Torneo Clausura. Antes de partir habló sobre La Bombonera, escenario donde jugará la Selección Peruana frente a Argentina el 5 de octubre. El técnico crema opinó que un estadio no define una victoria y que los partidos se ganan jugando.

"No hay un estadio donde puedas ganar sin haber jugado. No será un partido fácil para ambos equipos. Esto de cambiar escenarios me parece algo irrisorio, pero si ya está armado, pienso que la Selección Peruana puede ganar en cualquier cancha, o empatar o perder. Los partidos lo gana los jugadores con los pies y la pelota", declaró Pedro Troglio.

El entrenador de Universitario de Deportes comentó también que si hubiese tenido la opción de elegir la cancha, no habría dejado el Monumental de River Plate, pues ahí, Argentina logró grandes hazañas como el haber salido campeón del Mundo en 1978 y además, clasificar a varias citas mundialistas.

"Yo no cambiaría de escenario. En el estadio Monumental de River salimos campeones del Mundial de 1978 y también se logró clasificar a varios mundiales. En 1969, nos quedamos sin jugar la Copa del Mundo en la cancha de Boca Juniors, justamente ante la Selección Peruana. Es una cancha que no te asegura nada", añadió Pedro Troglio.

A pesar de mostrar su incomodidad, Pedro Troglio contó las ventajas que busca la dirigencia argentina en la cancha de la Bombonera: "Con este cambio de escenario, el objetivo es que exista más presión hacia el rival, por el hecho que no cuenta con pista atlética", finalizó el entrenador argentino.

