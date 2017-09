Pedro Troglio sobre La Bombonera: "No hay estadio en el que ganes sin jugar, Perú está preparado"

Andrea Closa Paredes

andrea.closa@depor.pe

Tal vez se deje llevar por el cariño que le tiene a River Plate. Tal vez no. Lo cierto es que Pedro Troglio, técnico de Universitario de Deportes, piensa que La Bombonera, estadio del clásico rival, no influye en el resultado. No es cuestión de hinchaje: su corazón es de Independiente. Sin embargo, hizo menores en Boca. Y luego, ya como visitante, jugó y dirigió en su cancha.

► Perú vs. Argentina: ¿Quién pidió que se juegue en La Bombonera?

¿Es verdad que intimida?

No hay estadio en el que ganes sin jugar.Yo ahí he ganado, empatado y perdido. Perú tendrá a 50 mil personas que le gritarán en contra, como hubiera sido en el Monumental, como lo fue en Quito y en Paraguay, como lo fue en todos lados. En el 69 nos quedamos sin Mundial en el estadio de Boca, justamente ante Perú. La cancha no te asegura nada.

¿Cómo ve el partido?

Abierto a cualquier resultado. No hay que subestimar a Argentina: es un gran equipo con grandes jugadores. Pero Perú va motivado, muy bien preparado por Ricardo (Gareca), con jugadores de muy buen pie, veloces, modernos. Será interesante.

Pasando a la ‘U’, ¿satisfecho con lo visto ante Juan Aurich?

Busco que mi equipo juegue más partidos como ese: presionar, recuperar y generar. Solo falta que liquidar antes.



Hay rumores de que piensa irse a fin de año...

Nunca manifesté eso. No sabía algunos problemas del club, es verdad, pero yo no vine para seis meses. Quiero salir campeón y hacer una buena presentación internacional. Estoy feliz, quise venir acá y no me quejo.

¿Incomoda la presión? Las redes no perdonan...

Represento al club más prestigioso de Perú y sabía lo que encontraría. Son 35 años dedicado a esto. Si hay una falta de respeto, bloqueo y listo. Si no, leo y nada más. No me afectan las críticas.



► Universitario de Deportes: la celebración de lo jugadores en el vestuario tras vencer a Juan Aurich [VIDEO]