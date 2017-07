Pedro Troglio sobre los dos penales a favor: “Universitario de Deportes no se sintió beneficiado por el arbitraje”

Universitario de Deportes sacó una jugosa victoria ante Melgar en el estadio Monumental. Fueron dos goles contra el 1. Y claro, el árbitro del encuentro cobró dos penales a favor de los cremas y uno para los arequipeños. De hecho, las decisiones del juez fueron duramente criticadas por la visita; sin embargo, Pedro Troglio se encargó de aclarar el panorama.

“No nos hemos sentido beneficiado con el arbitraje. Si se dan cuenta, fuimos de los más afectados durante el campeonato por decisiones arbitrales. Las decisiones son muy difíciles porque se toman en un segundo. A veces cuando la tenemos a favor, evitamos referirnos a eso. Si no fue penal a favor de nosotros el primero, se los diré mañana”, dijo Pedro Troglio en conferencia de prensa.

► Universitario venció 2-1 a Melgar en el Monumental y sigue con vida en el Apertura

Un gol de Alexi Gómez desde los doce pasos y otro de Hernán Rengifo, quien se recuperó luego de fallar el penal, fueron suficientes para que la ‘U’ encadene su quinto partido sin conocer la derrota. En tanto, Pedro Troglio reveló que se sintió nervioso por los últimos momentos que le hizo pasar Melgar, que estuvo cerca de empatarlo.

“Nerviosismo porque nos complicaron un partido. Tuve la sensación que no fue un penal en contra de nosotros. Fue un partido para no sufrir de esta manera. Estamos errando muchos goles. Solo hay que corregir. Si tu no liquidas, pasa lo que nos pasó. Incluso, pensé que con el primer gol iba a estar más tranquilo, pero estuve muy nervioso”, agregó Troglio.

En ese sentido, el DT crema reconoció que Universitario de Deportes buscará ganar los tres encuentros que le restan y esperar a que los líderes caigan, con la finalidad de pelear el título del Torneo Apertura.

Aplausos para 'Muni': la envidiable racha que encadenó de la mano de Gerardo Ameli [VIDEO]