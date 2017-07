Pedro Troglio: "He pasado 4 o 5 nombres para incorporar a Universitario"

Cuando Pedro Troglio llegó a Universitario de Deportes se encontró con un plantel que ya estaba conformado. Aún así no se corrió del reto y vio que tenía buenas armas para pelear. Hoy, su discurso no cambia, sin embargo, ya tiene en mente a algunos jugadores que quiere incorporar con miras al Torneo Clausura.

"No puedo dar nombres de jugadores que he elegido para agosto. He pasado 4 o 5 nombres para incorporar", comentó para el programa 'Fútbol como Cancha' de RPP. Y agregó: "No es tan fácil porque todos los mercados están abiertos menos el nuestro. Cuando se abre el nuestro se cerraron los otros. Puedes elegir jugadores peruanos, pero es difícil adaptarlos. Además tienen contrato y vas a tener que negociar con clubes. Espero agregar jugadores y si no, paciencia".

Por otro lado, el técnico de Universitario de Deportes aseguró que ha pedido a la administración no dar de baja ni vender a ningún jugador en la medida de lo posible, tal como pasó con Alexi Gómez y Alberto Rodríguez, quienes no dejaron el club a pesar de tener ofertas.

"Necesitaría que hasta diciembre no se vaya nadie salvo que aparezca una oferta de esas que es imposible decir que no porque el club lo necesita. Hemos pedido que no, salvo que sea oferta millonaria".

Agregó: "Los jugadores de Universitario de Deportes tienen todos contrato hasta diciembre o año que viene, al menos que aquel que no se sienta cómodo me planteé que quiera irse, por ejemplo que Balbin me diga profe necesito jugar. Uno tampoco puede retener a alguien a quien no se le ha dado oportunidades".

Troglio destacó que en Universitario ya se logró tener una idea de juego: "Para mí eso es lo más difícil de conseguir. A veces brilla más, a veces brilla menos. A veces vas a ganar de casualidad, a veces vas a perder de casualidad. Todas las tácticas ganan y pierden y todas las ideas ganan y pierden".

