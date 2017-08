Pedro Troglio: “Me hubiera gustado jugar a la misma hora que Alianza Lima, UTC y Real Garcilaso”

Universitario de Deportes quedó fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura. Perdió un duelo determinantes ante UTC en Cajamarca y, ahora, verán por televisión los duelos vibrantes que se protagonizarán Alianza Lima (con más chances), Real Garcilaso y el cuadro de Franco Navarro. De hecho, toda esta situación incomoda a Pedro Troglio, quien además fue sancionado cuatro fechas.

“Me hubiera gustado jugar en la misma hora que Alianza Lima, UTC y Real Garcilaso. No me gusta como estoy quedando, porque no soy así. Estoy quedando mal, porque estoy en un país que no es mío. Hay una equivocación de un peruano. Estoy haciéndome cargo de algo que no hice”, dijo Pedro Troglio en conferencia de prensa.

En ese sentido, el estratega merengue negó tajantemente muchos pasajes del informe que realizó el árbitro que dirigió el Universitario de Deportes vs. UTC, Eduardo Chirinos, quien aseguró haber recibido constantes insultos por parte de Pedro Troglio y el asistente Víctor Bernay.

“El árbitro, con todos ustedes en medio. Que me lo diga en la cara. Yo nunca dije que lo iba a destruir en los medios. Yo nunca dije que era abusivo. Yo digo sos. Sí es verdad que le dije que es una vergüenza, que nos mató, que volcó la cancha y que vaya a celebrar con UTC. Él me ninguneó, por eso le dije que quién soy. Yo ni quiero hablar con él. Solo el careo. Estoy indignado con ‘Chirinos’. Me parece una exageración que me den cuatro fechas”, agregó Troglio.

Por otro lado, cabe destacar que Werner Schuler y Alexi Gómez fueron sancionados con dos fechas, respectivamente. Por el momento, la directiva merengue proyecta apelar por la sanción impuesta a Pedro Troglio, quien no dirigiría el clásico ante Alianza Lima.

