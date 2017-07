Pedro Troglio tras vencer a Real Garcilaso: "Tenemos que ganar en Huaraz, no nos queda de otra". 

Tres victorias consecutivas y Universitario de Deportes se puso a un solo punto de la cima del Torneo Apertura. Un panorama muy alentador, pero que es tomado con mucha mesura por el entrenador crema Pedro Troglio.

Para el DT de los cremas de nada servirá el triunfo sobre Real Garcilaso, si el próximo sábado no vencen a Sport Rosario como visitantes. Para el ex Tigre, ya no hay margen de error.

Alberto Quintero marcó golazo tras gran pase en primera de Rengifo

"Estamos en una etapa final en donde no podemos perder más puntos. Iremos a Huaraz a ganarle a Sport Rosario, no hay otra", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Asimismo, Troglio habló sobre las pifias que recibió Alexi Gómez cuando abandonó el terreno de juego. "No está como antes, no sé por qué es tan resistido por el hincha, creo que no debió decir que quería irse (oferta del Junior de Barranquilla)", agregó.

Impecable cabezazo: John Galliquio volvió al gol después de siete meses

Además, Troglio también comentó la actuación del juvenil de 16 años Luis Miguel Rodríguez. "Rodríguez entró hoy en un partido muy difícil y no desentonó. Me alegro también por Galliquio, un profesional", comentó.

"Tuvimos el mejor primer tiempo de todo el tiempo que estuve aquí, pero en el segundo tiempo equivocamos el camino", culminó el entrenador que por ahora va recuperando el paso en el Torneo Apertura.

