Pedro Troglio ya vive el clásico: "Será un espaldarazo ganarle al campeón del Torneo Apertura"

Mientras la Selección Peruana entrena en la Videna, en Campomar 'U' Pedro Troglio diseña la estrategia para derrotar a Alianza Lima. El DT de Universitario de Deportes quiere ganar en Matute y a eso apunta.

"Es un partido importante porque vamos a estar de visitantes. Será un espaldarazo importante conseguir una victoria. Vamos a enfrentar al campeón, un equipo duro. Solo esperamos aprovechar ese partido para dar ese salto y para el final del torneo estar en la pelea", dijo en Gol Perú.

"Uno sabe que hay dificultades, es difícil ir de visitante, pero el equipo está a la altura y apostamos a poder ganar" añadió el entrenador de los cremas. El clásico se jugará el sábado 9 de setiembre a las 8 de la noche.

LA SANCIÓN

Pedro Troglio también habló de su castigo y de la posibilidad de ver rebajada su sanción. "Yo quise que me escucharan. La vez pasada cuando me ajusticiaron no me dieron ni la oportunidad de hablar, me echaron el domingo y el lunes en la noche ya me habían dado cuatro fechas", dijo.

"Tuve la suerte que al menos me escuchen, pude decir mi verdad, que es la verdad, pero hay una opinión distinta y un informe duro. Para mí era una fecha. Ojala que pueda estar en el clásico y si no estoy paciencia hay que respetar lo que venga", añadió.

El técnico de Universitario de Deportes solicitó el uso de la palabra ante la Comisión de Justicia y la decisión final se conocerá en las próximas horas.

NO MÁS REFUERZOS

Sobre sumar una nueva contratación a Universitario de Deportes el técnico descartó la posibilidad. "Los buenos jugadores están en otro equipo y es difícil sacarlos gratis o baratos. En diciembre es mucho más simple", afirmó.



"Estoy conforme con los jugadores que tengo y así como peleamos este Torneo Apertura vamos a pelear el Torneo Clausura. Me quedo con los que están, confío en ellos", añadió.

