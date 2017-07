"Sí, fue penal": la respuesta de la CONAR a las críticas de Erick Delgado tras la caída ante Alianza

"El arbitraje ante Alianza Lima es para reírnos en verdad. En el penal no hubo ningún contacto", dijo el arquero Erick Delgado tras la caída por 2-0 de Deportivo Municipal el último domingo por el Torneo Apertura.



Y la respuesta de la CONAR (Comision Nacional De Arbitros) defendiendo al juez Fernando Legario no demoró. El presidente Víctor Hugo Rivera se refirió a las críticas del portero y también del entrenador argentino Gerardo Ameli.

"Me da pena que Delgado cuestione el penal y diga que el primer gol fue en posición adelantada. Después el técnico de Municipal dice que las decisiones arbitrales tuvieron influencias en el partido", dijo el presidente de la CONAR Víctor Hugo Rivera a Radio Ovación.



Y explicó por qué la decisión de Fernando Legario en el Alianza Lima vs. Deportivo Municipal fue la correcta: "No acepto ese tipo de cosas, el penal a Lionard Pajoy es penal, porque es brazo, hombro contra espalda. Es penal".

Alianza Lima derrotó a Municipal en un partido vital y es puntero absoluto del Torneo Apertura con 26 puntos, tres más que UTC, Universitario de Deportes y Real Garcilaso, que tiene un encuntro menos. Restan solo dos fechas para el final.

