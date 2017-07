Un peruano más al extranjero: Víctor Rossel tiene nuevo club tras rescindir con Juan Aurich

De Chiclayo a Caracas. Ese es el paso que dio Víctor Rossel, luego de rescindir contrato con Juan Aurich. El ‘Pituquito’ jugará en el Atlético Venezuela y será su segunda experiencia en el extranjero, con 31 años de edad. El peruano se sumará a la liga vecina, en la que estuvo hace poco Reimond Manco.

“Salió de la nada. Rescindimos el contrato con Juan Aurich por mutuo acuerdo, por cosas que no valen ni siquiera mencionar. Estaba manejando rumbo a Lima y me sorprendió la llamada [sobre que ya tenía nuevo equipo]. Ni siquiera en mi mejor momento de goleador me llamaron al extranjero”, dijo Rossel a Gol Perú.

Víctor Rossel, a inicios del 2017, firmó contrato con Juan Aurich por un año. (Foto: Fernando Sangama) Víctor Rossel, a inicios del 2017, firmó contrato con Juan Aurich por un año. (Foto: Fernando Sangama)

En ese sentido, el exartillero de Sport Boys dio detalles sobre el nuevo club que lo acogerá en el extranjero, Atlético Venezuela, que logró dos ascensos a Primera División, en tres años.

“Es un equipo que cumple con todo lo que dice. Tengo entendido que el campeonato comienza esta semana. Venezuela mejoró mucho. Su fútbol es muy rápido, muy vehemente. No voy a defraudar a la gente que confió en mí. Para mí, es especial esta nueva oportunidad porque me siento maduro para taparles la boca a esas personas que no creyeron en mi persona”, agregó el ex Universitario de Deportes.

Por otro lado, el ex César Vallejo no quiso entrar en detalles sobre los motivos que lo llevaron a rescindir su contrato con Juan Aurich. Asimismo, reveló que pensó alejarse del fútbol.

“Del Aurich me quedó buenos amigos, con jugadores de buena técnica. Le deseo lo mejor al comando técnico. Tengo 31 años. No voy a hablar de mi pasado, ni de lo que viví. Yo asumo las consecuencias de mis actos. Pensaba darme una pausa, porque perdí esas ganas de jugar al fútbol y de entrenar”, concluyó Rossel.

