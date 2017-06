Pier Larrauri confesó que aún no supera eliminación de Municipal en la Copa Libertadores 2017

En enero de este año, Deportivo Municipal quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Independiente del Valle, en la primera fase y con un gol en el último minuto del partido. Ese hecho, ha marcado a Pier Larrauri, volante edil de 23 años que contestó un curioso test en Twitter en el que revela todos sus secretos.

El reto que se viraliza en Twitter consiste en contestar 30 preguntas relacionadas al fútbol, a jugadores y clubes que admira y sueños que cumplió o anhela cumplir. Pero ahí, el volante edil respondió que aún el partido contra Independiente del Valle, en Ecuador, "le rompió el corazón". MIra las respuestas a continuación.

Empezare este reto, 3 por día 👍👍 pic.twitter.com/5vFEffuCpo — Pier (@PierLarrauri) June 24, 2017

1. Un gol que recordarás toda tu vida

El gol de Dejan Lovren contra el Dortmund en las semifinales de la Europa League. Fue el 4 a 3 que dio la clasificación (a Liverpool) a la semifinal.



2. Un partido que rompió tu corazón

Sin lugar a dudas contra Independiente Del Valle en Ecuador. Nos hicieron gol al último minuto. Aún no lo supero.



3. Un jugador que jamás debería retirarse

Luis Suárez del Liverpool. ¡Qué pedazo de crack! La premier le quedó pequeña.



4. Un partido que todo el mundo debería ver

Brasil 1-7 Alemania

5. Un jugador claramente sobrevalorado

Mario Balotelli



6. Un mundial que jamás olvidarás

Mundial 2014



7. El equipo por el que te gustaría fichar

Sin lugar a dudas el Liverpool de Inglaterra. Una hinchada única y el equipo del cual soy hincha.



8. Un gesto técnico en el que te gustaría ser experto

El primer control. Es de lo más importante en el fútbol, puedes marcar mucho la diferencia si tienes un buen primer toque.



9. Un jugador del que te gustaría recibir un consejo

Steven Gerrard. líder dentro y fuera de la cancha. Entiende el fútbol como pocos. Tengo el presentimiento que va ser un gran técnico.

10. Un equipo al que odiarás toda tu vida

Everton de Inglaterra. No juega a nada ese equipo.



11. Una norma que debería cambiarse

La única que se me ocurre es que te pongan amarilla cuando te quitas la camiseta para celebrar un gol.



12. Un jugador que se equivocó siendo futbolista

No voy a tirar mal a nadie. Pero hay muchos que han tenido bastante suerte o un gran empresario



13. Un estadio que debería ser patrimonio histórico

Anfield (Inglaterra). Hermoso estadio y eso que solo lo he visto por televisión, ojalá algún día pueda visitarlo.



14. El jugador con el que soñabas de pequeño

Ronaldinho. Me encantaba ver sus videos (sus jugadas, sus goles.) lástima que no pudimos contemplarlo tanto tiempo.



15. El equipo al que admiras en secreto

Eso no lo puedo decir.



16. Un gol que te hubiera gustado marcar

De media cancha. Aveces trato en los entrenamientos pero Rodrigo Cuba se molesta y me baja el autoestima.

A Pier Larrauri aún le quedan preguntas por contestar y seguro sus hinchas estarán pendientes de las respuestas de este curioso cuestionario. ¿Te atreverías a llenarlo?

