Deportivo Municipal realizó un giro de 180 grados en el Apertura. Con el empate con Sporting Cristal, los ediles concretaron una seguidilla de 6 partidos sin perder. En otras palabras, una racha. Sin embargo, al técnico Gerardo Ameli no le gusta ese nombre.



"No me gusta la palabra racha, me suena a suerte. No creo que lo que están haciendo los jugadores sea por eso. El equipo realiza un enorme esfuerzo, con personalidad", señaló el entrenador argentino.

¿Qué dijo Mayora tras aguarle la fiesta a Cristal en el Gallardo?

En ese mismo sentido, Ameli prefiere resaltar el progreso de su equipo como grupo y no por individualidades. Sostuvo que, por ejemplo, si bien Diego Mayora es el goleador no los lograría sin el apoyo de sus compañeros. "Salazar envía el centro, Freddy Álvarez cambia de frente, y Rodrigo Cuba cambia de lado", sostuvo.

Al ser consultado por si Deportivo Municipal se siente candidato a ganar el Apertura, Ameli fue cauto. "Vamos partido a partido", dijo. Eso sí, cree que el siguiente partido contra Sport Huancayo, líder del Apertura, será clave para las aspiraciones.

Sporting Cristal: Irven Ávila criticó a su equipo y al árbitro por empate con Municipal (VIDEO)

"Ellos nos llevan 4 puntos. Si le ganamos, nos acercamos. Si empatamos, mantenemos la diferencia. Si perdemos se nos escapa", señaló el extrenado de Sport Rosario.

Deportivo Municipal comenzó su seguidilla de partidos sin perder desde la tercera fecha, en la cual venció por 2-0 a Cantolao en el estadio Miguel Grau del Callao. En total acumuló 12 puntos en los seis compromisos.

TE PUEDE INTERESAR

​Tressor Moreno y Juan Cominges explicaron sus motivos de jugar por Sport Victoria (VIDEO)