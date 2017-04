Raúl Fernández sobre la competencia en Universitario: "Cáceda me lleva ventaja"

Con la llegada de Pedro Troglio a Universitario de Deportes todo es renovación. Incluso todos los jugadores están en constante evaluación. Haber estado incluido antes en el once titular no garantiza nada. Y Raúl Fernández lo confirmó: "Todo el plantel se está matando para ganarse un puesto".

Esto dijo el portero sobre la competencia que tiene con Carlos Cáceda: "Debo reconocer que me lleva ventaja porque viene jugando y yo no juego desde noviembre del año pasado, pero no quita la calidad de jugador que soy yo".



Agregó: "Es importante la llegada del profe Troglio a Universitario de Deportes. De verdad que eso ahora es motivante para todos. Todos queremos llenarle los ojos".



Fernández también aseguró que "hay plantel para buscar el título. Falta bastante, esto recién empieza, pero es la ilusión de todos".

Justamente sobre la lucha en el arco de Universitario de Deportes, Pedro Troglio no dio ninguna pista: “Probé a los dos y en la lucha están los dos. Ese es un problema que tienen los equipos grandes. Necesitan tener dos buenos arqueros y esa es una pelea pareja”, mencionó el DT.

