Así como con Ray Sandoval: los castigos de Chemo del Solar al mando de un equipo.

El carácter es lo que define a un entrenador. Y José del Solar, en todos los equipos en los que estuvo, impuso sus reglas: futbolista al que no le guste seguir pautas de comportamiento, simplemente sería separado. Y en Sporting Cristal no iba a cambiar su manera de pensar.

No dará su brazo a torcer, porque la disciplina no se negocia. Depor se enteró de que Ray Sandoval faltó a un entrenamiento y no justificó su falta. ¿Cuál sería su castigo?, no se supo –de manera oficial– hasta que Del Solar se pronunció acerca del caso.

“Lo mandé a jugar con la reserva, por cosas que han pasado en el grupo. He tomado esa determinación. Lo he hecho muchas veces, en todos los equipos por los que pasé, incluso en la selección”, comentó ‘Chemo’, DT de Sporting Cristal.

LOS JUGADORES QUE CHEMO CASTIGÓ....

EL CASO DEL GOLF LOS INKAS Fue el más mediático. La denuncia la realizó el programa ‘El Francotirador’ (2007), que acusó a cuatro seleccionados de armar una ‘juerga’. A pesar de que la FPF les levantó el castigo, el DT murió en su ley.



Claudio Pizarro. La FPF tuvo que darle una indemnización (que no cobró). No fue culpable.



Jefferson Farfán. Además, en 2010, acudió a un Casino en Panamá, cuando estaba concentrado.



Andrés Mendoza. “‘Chemo’ tomó la decisión correcta”, comentó el ‘Cóndor’ en 2015.



Santiago Acasiete. Según contó el DT, el zaguero de Almería fue el único que reconoció su error.

En Universitario...



Diego Chávez. Fingió una lesión, llegó tarde a una concentración y se perdió un ‘entreno’.



Y en San Martín...



Antony Molina. El año pasado, fue enviado a la reserva por “desgano” en los entrenamientos.



Raziel García. En 2015, también pasó a la reserva por aparente indisciplina.

