Ray Sandoval: "Me gustaría ir a Europa y jugar en Manchester United"

Su bien momento en Sporting Cristal le permite ahora soñar en Grande. Ray Sandoval se ilusiona con volver a la Selección Peruana para enfrentar a Bolivia y Ecuador y desea emigrar a Europa y jugar en un gran equipo de Inglaterra.

"Yo trabajo día a día para jugar afuera, me gustaría ir a Europa, jugar en Manchester United", dijo el delantero de Sporting Cristal en RPP. "Admiro a Cristiano Ronaldo y a José Mourinho", añadió al hablar de su jugador favorito y su DT referente.

La Selección Peruana También es un tema que ronda su cabeza por estos días. "Me ilusiona si me convocan pero lo tomo con calma. Si me dan a oportunidad la aprovecharé de la mejor manera", comentó en la entrevista.

Ray Sandoval afirmó que le sirvió mucho pasar por todo lo que pasó y que hoy le ayuda mucho la confianza de Pablo Zegarra y el trabajo que con el realiza el psicólogo del club, Julio César Peche.

"El doctor Peche me aconseja y me habla de temas que yo no conocía y le agradezco mucho. Me dice que confíen en mí. Yo tomo todo eso de la mejor manera y lo transmito en el campo. El psicólogo siempre quiere lo mejor para el futbolista", dijo.

