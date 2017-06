"El que tiene sangre en las venas siente de estas de estas cosas". Con esta frase, Brian Sarmiento, ex jugador de Real Garcilaso y actualmente de Banfield, se fue entre lágrimas tras el último partido que disputó su equipo en esta temporada de la Primera División del fútbol argentino, pero entre aplausos de los hinchas quienes respaldaron su trabajo.

Pero no fueron lágrimas de felicidad, sino de profunda tristeza. El torneo argentino aún no termina y el 'Taladro' puede perder el cupo a la próxima Copa Libertadores tras caer 3-1 ante Racing Club. Eso, más la impotencia de haber peleado el título hasta el final "solos", como el mismo volante señaló, hicieron que no aguante y salga llorando.

"Cuando a uno le corre sangre por las venas se pone triste. Por ahí sea mi último partido con la camiseta de Banfield y hoy morimos solos. Uno aprende a querer a un club y yo amo a Banfield y la gente", reconoció el volante argentino que vistió la camiseta de Real Garcilaso en 2015 con Mariano Soso como entrenador.

Pero las declaraciones no quedaron ahí: "Me dio lástima terminar el torneo así. Siempre estuvimos solos con el cuerpo técnico, los jugadores y con el apoyo de la gente", señaló. Le consultaron en entrevista con TyC Sports si hablaba de los directivos y este repitió "siempre estuvimos solos".

Ahora que Mariano Soso ha llegado a Gimnasia y esgrima de La Plata, por ahí que al 'Guacho' se le da la chance de trabajar con quien lo trajo a Perú.

