El delantero Carlos Neumann dejó Real Garcilaso y jugará por Sport Huancayo en el Clausura. El atacante explicó que se sintió responsable por la pérdida de 6 puntos en mesa en el Apertura que finalmente dejaron al conjunto cusqueño fuera de carrera del título.

"Lo que pasé no se lo deseo a nadie. Me sentí culpable por lo que sucedió. Yo me quería ir. El título era la ilusión de mis compañeros y sus familias", señaló el paraguayo en Gol Perú.

Presidente de Garcilaso: "Siempre la mafia, rateros, ese club es Alianza Mesa"



El jugador detalló que recibió el apoyo del equipo así como también de los directivos del club cusqueño. Sin embargo, no se sentía cómodo por lo sucedido en el Apertura, que finalmente fue ganado por Alianza Lima.

"Hablé con los dirigentes sobre eso. Pedí que me dejaran ir. De ambos lados estuvimos dispuestos. Además, en la bolsa de minutos estaban medios jodidos", precisó Carlos Neumann. 'Garci' tendrá un cupo menos de extranjero para lo que resta del Descentralizado.

Real Garcilaso perdió seis unidades por la participación de Neumann en fechas en que el jugador no tenía registro en la Asociación, según dictaminó la Comisión de Justicia del mismo organismo. La Comisión de Justicia de la Federación ratificó el fallo.

TE PUEDE INTERESAR

​¿Araujo se recuperará para los duelos ante Bolivia y Ecuador? [VIDEO]