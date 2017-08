Real Garcilaso: ¿Carlos Neumann seguirá en el equipo para el Torneo Clausura?

Su nombre ha sido muy manoseado estas últimas semanas y no hay cuando lo dejen en paz. Carlos Neumann, delantero paraguayo de Real Garcilaso y causante de los múltiples reclamos por un problema con su préstamo, podría estar jugándose los descuentos en el club cusqueño y no precisamente por las acusaciones de los clubes sino por otro tema: el cupo de extranjeros.

Real Garcilaso está complicado con la bolsa de minutos. Tras el partido contra Deportivo Municipal, en el que no sumó minutos con ningún jugador, se quedaron en 1424' y están muy lejos de los 4000 minutos que estipula el reglamento y en la última fecha no llegará a los 2300 minutos que se exige, por lo que perderá un cupo de jugadores extranjeros en campo. Es decir que en el próximo torneo solo tendrán tres foráneos en cancha.



Real Garcilaso ganó 2-1 a Deportivo Municipal y definirá el título en la última fecha del Torneo Apertura.

"Cuando yo llegué a Real Garcilaso ya estaba complicado con la bolsa de minutos y en el Apertura priorizamos pelear el título. Ahora vamos a perder un cupo de extranjeros", indicó el entrenador Marcelo Grioni quien deberá replantear su estrategia para la última parte del certamen.

Y en ese replanteo quien podría quedar fuera del grupo de extranjeros sería Carlos Neumann quien, hasta el momento, es el extranjero que menos participación ha tenido en Real Garcilaso detrás de Alfredo Ramúa, Danilo Carando y Lampros Kontongiannis. Recordemos que Emiliano Ciucci se nacionalizó y no ocupa plaza de extranjero.



Torneo Apertura: ¿Qué necesitan Alianza Lima y Real Garcilaso para ser campeón?



A eso hay que sumarle que a Carlos Neumann se le vence el préstamo con Guaraní y el contrato con el club cusqueño el próximo 19 de agosto, por lo que dependerá de la directiva y del entrenador si cuentan con él o no y determinar cuánta importancia le van a dar a la bolsa de minutos para no perder puntos al final del Descentralizado 2017.



NO DEJES DE LEER



Aguiar: “Este campeonato es vergonzoso, no es respetuoso para nadie” [VIDEO]