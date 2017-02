Real Garcilaso despidió a Duilio Cisneros tras goleada ante UTC

La directiva de Real Garcilaso le bajó el dedo a otro entrenador. Esta vez decidió sacar de su cargo a Duilio Cisneros, tras goleada recibida el domingo ante UTC. El equipo cusqueño cayó por 4-1 jugando en casa.



Se supo que la dirigencia de Real Garcilaso decidió, el lunes por la noche, cesar de su cargo al entrenador. Radio Ovación informó que con esta medida la dirigencia habría mostrado así su molestia por el resultado y por los cambios realizados por el entrenador en su once inicial.



El preparador de arqueros Gustavo Coronel quedará al mando del equipo y será quien dirija al cuadro del Cusco, el domingo ante Alianza Lima.

“Recién la dirigencia me dio la noticia y el mando del equipo. Yo estudié para ser preparador de arqueros y soy técnico recibido también”, dijo Gustavo Coronel a RPP.

El DT interino de Real Garcilaso dijo desconocer las razones de la salida de Duilio Cisneros. “El rendimiento está a la vista, se venía trabajando bastante bien por eso no me quiero acelerar para opinar. Esto me ha sorprendido, no me quiero equivocar, prefiero hablar con Duilio, pero los números marcan que la cosa iba bien”

Real Garcilaso recibirá el domingo a Alianza Lima en duelo programado para las 3.30 p.m. en el estadio Túpac Amaru de Sicuani.

"A mí me encantan los desafíos. Acepté porque tengo un plantel con lo mejor que tiene el fútbol peruano. Tenemos la mejor infraestructura para trabajar y eso es lo único que hay que hacer", comentó Gustavo Coronel.