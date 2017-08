Real Garcilaso goleó a Alianza Lima pero no todo es alegría: puede perder la categoría

Una alegría no puede tapar la dura realidad. Hoy, todo es fiesta en el Cusco luego de que Real Garcilaso empezara el Torneo Clausura goleando a Alianza Lima y demostrando que es un serio candidato a llevarse el título del último certamen del año. Sin embargo, Marcelo Grioni está metido en un grave problema que podría llevar al equipo cusqueño al descenso: la bolsa de minutos.

En el debut en el Torneo Clausura, los cusqueños no sumaron ningún minuto en la bolsa ante los blanquiazules por lo que se mantienen con los 1424 que lograron entre el Torneo de Verano y Apertura. Es decir le faltan 2576 para cumplir con la obligación de llegar a los 4 mil minutos y no sufrir la reducción de puntos al finalizar del año.

¿Qué dicen las bases del Descentralizado 2017 respecto a la bolsa de minutos? En resumen, que si un equipo no completa la norma se le restará tres puntos por cada 90 minutos o fracción que adeude en la bolsa de minutos. Es decir que si el Clausura hubiese terminado hoy, a Real Garcilaso, que debe 2576 minutos, le reducirían ¡87 puntos! Es decir, se irían directo a la Segunda División, sin necesidad de ver la tabla actual.

Y el problema para Real Garcilaso, al no sumar minutos en la bolsa contra Alianza Lima, es que así dos jugadores sub 21 jueguen todos los minutos de aquí hasta el final del torneo, no le alcanzaría para completar esta parte del reglamento. Alcanzarían solo 2520 y esos 56 restantes tendrían que sumarlo otro jugador nacido desde 1996 en adelante. Es decir todo un lío.

Viendo la tabla de posiciones, lo máximo que, por ahora, podrían reducirle a Real Garcilaso para mantenerse en Primera División es de 24 puntos y ahí entraría a tallar la diferencia de goles. Eso sí, el riesgo los llevaría a perder toda chance de llegar hasta un torneo internacional. Marcelo Grioni tendrá que cranear cómo completar esto sino quiere decirle adiós a la chance de luchar por el título nacional.



