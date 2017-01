En Venezuela tienen muchas expectativas con el juego de Reimond Manco. El DT Franceso Stifano ha comenzado a poner en forma al ex futbolista de Alianza Lima, a los que el ‘Rei’ ha respondido: “Vine para recuperar mi fútbol”.



Desde Venezuela, Reimond Manco aseguró que frecuentemente conversa con el comando técnico de Zamora. Y hasta el técnico tendría definido la posición en la que jugará. Franceso Stifano ha comenzado a visualizar al ex Juan Aurich en la posición de enganche o de diez.



Esta novedad fue adelantada, además, por el mismo técnico de Zamora en una entrevista con Depor. El DT nos dijo: “Lo utilizaré de enganche o de diez. De esas dos posiciones no se moverá. Queremos que se encargue de la conducción del equipo”.



En esa línea, Reimond Manco ha dicho al medio de Venezuela Zona de Fútbol: “Estoy feliz por estar acá. Hablé con el cuerpo técnico y ya sé lo que quieren de mí. Es un grupo fuerte, hay buen ambiente. No sigo mucho el fútbol venezolano, pero cuando me enteré del interés lo hablé con mi familia”.



Por otro lado, Reimond Manco se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección de Venezuela. No la descarta. Aunque tiene muchas ganas de volver a la Selección Peruana.



“Yo nací en Venezuela, pero me crie en Perú. Hay un cariño especial por Venezuela. Esto está empezando y tengo que hacer las cosas bien. Es una motivación importante retornar a la Selección de Perú”, agregó Reimond Manco.



