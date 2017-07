Reimond Manco reveló que tiene una oferta de Europa

Una nueva propuesta recibió Reimond Manco por parte del fútbol europeo, según confirmó el propio exfutbolista de Alianza Lima. El ‘Rei’ manifestó que un club de Grecia está interesado en ficharlo para la presente temporada. De hecho, el libro de pases está abierto y el peruano es observado de cerca.



“Sí, es cierto sobre el interés del club griego y para mí es lindo saber que hay opciones para volver a jugar en el extranjero [Apollon Smyrnis]. Por ahora, solo hay un interés del club griego y por eso todavía no se lo he comunicado a la directiva de Unión Comercio”, dijo Reimond Manco a Radio Ovación.



Según manifestó Reimond Manco, el club de Grecia busca ser protagonista en la primera división. Por supuesto, para el volante de Unión Comercio sería una oferta seductora en la parte económica.



“Es un club muy serio que quiere hacer bien las cosas. Me encantaría salir nuevamente al extranjero, pero si no se puede acá, en Unión Comercio, también estoy muy cómodo y contento. Todo cae por su propio peso”, agregó el ex Alianza Lima.



Cabe destacar que Manco pasó por cuatro ligas extranjeras. Estuvo en Holanda, México, Qatar y Venezuela. En este último no pudo consolidarse en el primer equipo y resolvió su contrato con Zamora.

