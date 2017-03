A pesar de que el tema Reimond Manco fue un tema del que la dirigencia de Zamora no quiso tocar a pocos días de que el peruano confirmara su salida del club venezolano, el DT Francesco Stifano rompió su silencio y habló sobre el rendimiento del ‘Rei’.



“Nunca tuvo un acto de inscplina. (Manco) fue un grandísimo profesional que hizo las cosas de gran manera, nunca tuvo un acto indisciplinarlo, nunca tuvo algún comentario (negativo), todo lo contrario", dijo Francesco Stifano a la radio Conexión Goleadora.



En ese sentido, el técnico de Zamora aseveró que Reimond Manco disolvió su año de contrato con el club “en buenos términos”. Asimismo, indicó que el ex Alianza Lima no terminó por adaptarse a las limitaciones del país venezolano.



"No es para nadie un secreto que la situación que vive el país no es fácil. La familia de Manco estaba aquí desde el primer día y sufrió mucho", agregó Francesco Stifano, quien a inicios le confirmó a Depor que el peruano iba a ser utilizado como ‘10’ en la Copa Libertadores y en el torneo local.



Sin embargo, Reimond Manco no debutó con Zamora en la Copa Libertadores. Y eso también fue un motivo para inclinarse por la propuesta de Unión Comercio.



Reimond Manco y su carta de presentación en los entrenamientos de Unión Comercio [VIDEO]

Reimond Manco y su carta de presentación en los entrenamientos de Unión Comercio [VIDEO]

LEE ADEMÁS...