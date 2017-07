Respeta al 'Loco': Jersson Vásquez aseguró que no se siente titular en Universitario de Deportes.

Llega bien, rindiendo y aportando al equipo con goles; sin embargo Jersson Vásquez no cree tener el puesto de lateral izquierdo comprado en Universitario de Deportes. El ex Municipal, señaló que tanto Juan Manuel Vargas como Joaquín Aguirre tienen las mismas chances de jugar.

"No me siento titular, yo estoy aprovechando las oportunidades que me da el técnico. Para mí es una prueba cada partido oficial y como siempre he dicho, tengo una buena competencia", dijo Vásquez.

"Obviamente la competencia es dura y no solamente por Juan Manuel Vargas, también está Joaquín Aguirre que se entrena bien y eso es a lo que voy: en mi posición puede estar cualquiera de los tres", agregó.

Por lo pronto, Jersson Vásquez tiene la primera opción para Pedro Troglio y ante San Martín, por ejemplo, no solo fue importante cerrando su banda sino que también aportó con el primer tanto del partido. En total, acumula 3 gritos con la crema.

Este domingo ante Real Garcilaso en el Monumental, Jersson Vásquez volvería a estar en el once titular, pero deberá esforzarse pues Juan Manuel Vargas tienen muchas ganas de recuperar su posición,

