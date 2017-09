A raíz de las declaraciones del administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, quien dijo que su reclamo por puntos contra Deportivo Municipal es distinto al que le interpuso Alianza Lima ("A diferencia del caso de Alianza Lima, hemos tenido toda la predisposición de jugar"), el club íntimo se pronunció.



"Alianza no reclama inmediatamente, el partido se reprogramó tres veces. Una en Arequipa y también a puertas cerradas en el Monumental. Tres veces las garantías a la 'U' no se las dieron, les dimos todas las facilidades para que el partido se juegue pero ahora gratuitamente recibimos un comentario que no tiene razón de ser", dijo el delegado Héctor Ordóñez en Radio Ovación.

Universitario de Deportes vs. Deportivo Municipal: ¿cuándo saldrá el fallo de la CJ de la ADFP?

Moreno se refirió a lo ocurrido en el último clásico de la temporada 2016. Los cremas, dueños de la fecha, no pudieron organizar el partido en el estadio Monumental. Alianza Lima presentó el reclamo ante la Comisión de Justicia de Asociación, que luego le dio razón al igual que la misma área de la Federación.

El administrador de Universitario de Deportes agregó que su institución no aceptó la reprogramación debido a la agenda apretada. Tiene dos encuentro postergados por el préstamos de jugadores a la Selección Peruana. "Hay muchos partidos y es complicado meter un partido más y nos genera un perjuicio deportivo", señaló en el programa 'Negrini Lo sabe'.

La novela tiene para rato. Lo cierto es que procedieron con el reclamo, de acuerdo a las bases. Será tarea de la comisión de justicia de la Asociación resolver el asunto en primera instancia.

