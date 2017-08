A falta de una fecha para el final del Torneo Apertura, Alianza Lima se perfila como campeón. Sin embargo, el equipo del técnico Pablo Bengoechea ha sido duramente criticado por su forma de juego. Incluso muchos responsabilizan un solo jugador por el buen momento: Leao Butrón. El volante Rinaldo Cruzado habló sobre ambas situaciones.

"No considero que sea así. Leao también es parte de la defensa y decir que él solo ganó partidos es faltar al respeto al resto de compañeros. Los once somos defensores y si Leao tapa bien, significa que el equipo defiende bien", comentó para El Comercio.



Agregó: "Decir lo contrario es menospreciar el trabajo de Godoy, Riojas y el resto de muchachos en Alianza Lima. Eso no quita que Leao esté en un gran momento, de eso no hay duda, porque lo conozco y no me sorprende".

¿Luchar más que jugar?



Rinaldo Cruzado fue claro: "Decir que nosotros jugamos “a la uruguaya”, solo porque el cuerpo técnico es de ese país, no es verdad. Hay momentos en que jugamos bien, y otras veces, metiendo. Nosotros siempre intentamos jugar bien. A los equipos grandes siempre le buscan un tema para generar polémica. Que les guste o no, no depende de nosotros".

"Alianza Lima se esfuerza para lograr los resultados y no se puede tergiversar diciendo que jugamos mal. A veces nos saltamos la mitad de cancha, pero eso provoca que tengamos una opción de gol y eso es parte de jugar bien. Se juega bien al fútbol pero quizá te refieres a que juguemos bonito, y para ganar campeonatos, muchas veces es necesario jugar solo bien", finalizó.

