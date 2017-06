Rinaldo Cruzado: “Sergio Markarián es el técnico que más me marcó en mi carrera”

Han pasado casi 4 años de la última vez que Rinaldo Cruzado jugó un partido oficial con la Selección Peruana. Lo dirigía Sergio Markarián, el técnico que consideraba y mucho al hoy volante de Alianza Lima, quien se reveló que el ‘Mago’ fue el estratega que más lo marcó en su carrera.



“Markarián es el técnico que más me marcó. Él me dio la oportunidad de volver a la Selección. Obviamente que me dio la confianza necesaria para hacerlo. Hablaba mucho con los volantes, en general, ya sea conmigo, 'Cachito' Ramírez o Lobatón”, dijo Rinaldo Cruzado a D’Enganche.



En ese sentido, el volante de 32 años de edad aseguró que Juan Reynoso fue otro de los técnicos que lo ayudó a crecer. Ambos coincidieron en Juan Aurich de Chiclayo e hizo que el volante madure para que luego de el salto a Europa, específicamente a Chievo Verona.



Por otro lado, Rinaldo Cruzado agradeció la confianza de Pablo Bengoechea en Alianza Lima. Y es que el volante fichó por los blanquiazules, en medio de una serie de críticas luego de estar inactivo casi un año. Hoy, ‘Ri’ es titular y lleva 2 goles.



“Bengoechea fue importante y no cambió su forma de pensar sobre mí. En los momentos difíciles siempre estuvo conmigo. Sabía que, en algún momento, iba a tener confianza. Inicialmente, jugaba de una forma que no era la mía, corría mucho pero no tenía contacto con la pelota. A los '80 me sentía más cansado”, concluyó Rinaldo Cruzado.

