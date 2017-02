Roberto Chale: "Universitario de Deportes no será tan vistoso en la Copa Libertadores, solo necesita resultados"

La tiene clara. Luego de varios años al frente de Universitario de Deportes, en distintas etapas, Roberto Chale sabe que está ante una gran oportunidad de devolver al club a un protagonismo internacional interesante. La ilusión no solo pasa por la plantilla que armó, sino también porque la lección está aprendidoa: en Copa Libertadores no se juega, se gana.

En una entrevista con el portal oficial del club, el 'Niño Terrible' advirtió que en este torneo continental no verán a un equipo crema que solo practique buen fútbol. La prioridad está en ser efectivo porque "La Copa Libertadores se juega como una Copa Libertadores", dijo.

"Aquí el fútbol no es tan vistoso, sino que se necesitan resultados beneficiosos para la institución" dijo Roberto Chale quien no pudo dejar de destacar el triunfazo en Paraguay ante Deportivo Capiatá. "Es un resultado histórico porque la 'U' hace mucho tiempo no ganaba fuera. Jugamos a ritmo de Copa y si el rival si no jugó así, es su problema", señaló.

Sin embargo, el entrenador merengue es consciente de que al frente no tendrán "una perita en dulce". Chale sabe que el rival de Universitario de Deportes "tiene siete contrataciones que son de los mejores jugadores paraguayos. Va a ser un partido muy reñido".

Y además del trabajo de la semana, el técnico le pidió al hincha que asista en gran número al estadio. "Su aliento motiva tanto como los entrenamientos diarios o las palabras de los técnicos. Los necesitamos", indicó.

