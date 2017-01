Roberto Merino: “Me gustaría jugar en el club más grande del Perú”

Desde España, Roberto Merino, el peruano criado en España, nos responde el celular. De hecho, el código postal de Lima se le hace conocido y, rápidamente, el futbolista formado en las canteras de Barcelona entra en calor familiar. Ese mismo que sintió por última vez hace más de seis meses luego su polémica salida del Perú.



Actualmente, La Palma de Mallorca acoge al peruano que ilusionó a nuestro país con sus jugadas de lujo y su apodo de ‘Maradonita’. Luego de su paso por España, Suiza, Grecia, Italia, Kuwait, Colombia y Tailinda, este futbolista ‘trotamundos’ nos dice en esta entrevista que desea volver al fútbol peruano. Además, nos cuenta sobre sus amistades internacionales, como las que forjó con el mismísimo asistente de Pep Guardional, Pepe Reina (portero de Nápoles) y el mítico Christian Karembeu, campeón del Mundo en Francia 98’.



Roberto Meriano con sus compañeros de Barcelona y al lado del brasileño Romario. Roberto Meriano con sus compañeros de Barcelona y al lado del brasileño Romario.

¿Qué fue de la vida de Roberto Merino, luego de su salida de Perú?

Regresé a España. Actualmente, soy un jugador libre. Entreno en la Ciudad Deportiva de Mallorca. Ya tengo un mes asistiendo a la institución. Por ahora, estoy tranquilo en casa analizando ofertas.



¿Estarías dispuesto a regresar al fútbol peruano?

Sí, es una prioridad que no descarto. La gente me conoce en mi tierra. Sé que ya comenzaron las pretemporadas, pero estoy en forma para adaptarme rápido.



¿Tu representante está negociando con algún equipo peruano?

Él está en Florida (Estados Unidos) y viaja por Latinoamérica para negociar con algunos equipos. A nivel de Perú, supe que mi representante se acercó a Alianza Lima y a San Martín.



Y no sería la primera vez que hay ese tipo de acercamientos con Alianza Lima.



Alianza Lima siempre mostró interés sobre mí. Siempre se lo agradecí. Eran otros tiempos, donde la institución no respiraba buenos aires económicos. Hoy, sin embargo, me gustaría jugar en el club más grande del Perú. La afición y mi familia (hinchas) es la que me empuja a pensar en Alianza.



Roberto Meriano al lado de Lionard Pajoy. Compañeros en Unión Comercio. Roberto Meriano al lado de Lionard Pajoy. Compañeros en Unión Comercio.

LEJOS DE PERÚ Y SIEMPRE CERCA DE ESPAÑA

¿Merino aún se siente más peruano que nunca, a pesar de tener la doble nacionalidad y pasar más tiempo en España?

Por supuesto. Son mis raíces. De eso jamás me olvidaré. Me siento orgulloso de ser peruano.



¿Qué más extrañas de nuestro país?

Extraño a mi Chiclayo y a mis familiares. Pero voy a cualquier parte del mundo y siempre me alimento con comida peruana, sobre todo. Tengo amistades en Perú y conversamos seguido. En casa siempre hay recuerdos de Lambayeque, Lima y otras ciudades. Uno nunca debe olvidar del sitio donde nació.



Supongo que estuviste al tanto del caso Lapadula. ¿Qué se perdió el italiano con ascendencia peruana de nuestro país?

La Selección de Italia fue el factor más influyente para que Gianluca le diga no a Ricardo Gareca. Yo, en cambio, me decidí sin dudarlo por Perú, porque me siento identificado con el país. Él es un excelente jugador y yo creo que la pregunta sería: ¿Qué se perdió el Perú de Lapadula? Pudimos disfrutar de un grandísimo delantero de área y la hubiera destrozado al lado de Paolo Guerrero.



Lapadula le dijo no a Perú. Lapadula le dijo no a Perú.

SU PASO POR PERÚ

De jugar por Europa a canchas sintéticas y de mal estado en Perú, ¿fue lo más difícil que tuviste que pasar en tu paso por nuestro país?

Sí, definitivamente. Las canchas sintéticas fue el punto que más debatí, en su momento, con Edwin Oviedo. Por ejemplo, el ‘Loco’ Erick Delgado, mi compañero en Juan Aurich, se lesionaba precisamente por el mal estado de nuestro propio cambio. El fútbol profesional se practica y se embellece por sus canchas naturales.



¿Te arrepientes de haber llegado al Perú para ganar más protagonismo en el fútbol?

Para nada. Antes de llegar a Perú, me tracé objetivos. Brillé en Unión Comercio, fui convocado a la Selección Peruana, muchos equipos del medio me querían. Luego di el paso a Colombia. No tengo nada de qué arrepentirme.



Entonces, ¿fue una mala decisión salir del país hace más de seis meses?

Tuve que irme porque en el club [Unión Comercio] nos estafaron a todos. El club no tenía dinero para pagarnos. Fue una vergüenza.



SOBRE LA SELECCIÓN

Te catalogaban el ‘ilusionista’ y hasta te llamaron ‘Maradonita’. ¿Cómo tomaste esos sobrenombres?

Siempre lo tomé con tranquilidad. Nunca le hice caso. Esas ‘chapas’ te las ponen en Perú solo para vender al día siguiente. Yo soy Roberto Merino. Y ‘Robi’ Merino, para los amigos íntimos.



¿Por qué no pudiste consolidarte en la Selección Peruana?

No voy a volver a tocar ese tema. Se crearon muchos problemas en torno a esa situación. Lo hablé en su momento y ya es un capítulo cerrado.



Pero hasta te dieron la ‘10’ de Perú en la era ‘Chemo’ del Solar y Sergio Markarían se desvivía en elogios hacia tu juego

No me da nostalgia ver los videos del Merino en la Selección Peruana. No supieron valorarme, en su momento. Siempre fui profesional, competente. Solo le deseo lo mejor a mi Selección.



‘Chemo’ del Solar apostó por ti y luego saliste de sus planes. ¿Su relación se deterioró?

No quiero tocar ese tema. Es un caso cerrado. Pertenece al pasado.



Mira las mejores jugadas de Roberto Merino.

A tus 34 años de edad, ¿ya es difícil soñar con la Selección?

Yo pienso en mi presente. Estoy enfocado en mi etapa como empresario. Estudié marketing deportivo. Siempre fui una persona que supo aprovechar sus estudios. Hablo inglés, italiano, francés. Y mi universidad de fútbol fue Barcelona.



¿Y esa experiencia sirvió para todavía mantener contacto con jugadores de talla mundial?

Hace poco hablé con Pepe Reina, portero del Nápoles. Siempre nos deseamos éxito con Christian Karembeu, campeón del Mundo con Francia (1998). Él me llevó a su casa de Francia. Me trató muy bien. Vimos temas empresariales. Converso con Miker Arteta, asistente de Pep Guardiola en Manchester City. Esas son algunas cosas lindas que te deja este negocio del fútbol.



¿Con peruanos?

Con Reimond Manco, Roberto Guizasola, Luis Tejada. Siempre sale la ‘chispa’, la ‘picardía’ [risas].



