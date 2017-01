Roberto Mosquera le dio de baja a 4 jugadores en Jorge Wilstermann

Lleva poco tiempo, pero Roberto Mosquera ya está dando que hablar en Bolivia. Esta vez, el ex estratega de Alianza Lima no lo pensó dos veces y separó a 4 jugadores que no estuvieron a la altura de sus expectativas en el Jorge Wilstermann,

El técnico nacional decidió no contar más con ellos luego de que los futbolistas no puedan superar los exámenes que hizo a su llegada a Jorge Wilstermann.

“Tenemos que ver la mejor forma para que los futbolistas puedan seguir con su carrera deportiva en otros clubes”, declaró Renán Quiroga, secretario de Jorge Wilstermann,

Los jugadores a los que Roberto Mosquera separó son: Mauricio Saucedo, Luis Méndez, Ricardo Verduguez y Henry Torrico.

Asimismo trascendió que la lista se podría incrementar en los siguientes días.

