No fue el debut soñado para Rolando Blackburn pero el delantero no pierde la tranquilidad. Sporting Cristal cayó goleado a manos de Cantolao pero el jueves tiene una cita importante por Copa Libertadores y no hay tiempo para lamentos.

"Perdimos porque nosotros estuvimos desconcentrados. En el primer partido me sentí bien a pesar del mal resultado. Los compañeros me van a ir conociendo más y espero que las cosas vayan saliendo", dijo el delantero.

"Tenemos que dar un buen partido el jueves. Sabemos que no va a ser fácil pero lo podemos sacar adelante", añadió el jugador de Sporting Cristal.

Los celestes debutarán en la fase de grupos el próximo jueves 9 de marzo ante el Santos de Brasil en Lima. El duelo de los celestes está programado para las 7.45 p.m. en el Estadio Nacional

Sporting Cristal integra el Grupo 2 junto a Santos de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y The Strongest de Bolivia.

