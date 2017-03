Como Rolando Blackburn: otros futbolistas que sufrieron robos en el Perú

El Perú vive un momento difícil en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere y nadie se salva. Ni siquiera los futbolistas, nacionales o extranjeros. Rolando Blackburn, delantero que fichó por Sporting Cristal y que aún no ha debutado en el Torneo de Verano, es el último caso.

Ya sean jugadores, entrenadores, conocidos o desconocidos, los 'amigos de lo ajeno' no tienen reparos en hacerlos sus víctimas y arrebatarles, sin ningún cargo de conciencia, lo que consiguieron con tantos años de esfuerzo.

Así por ejemplo, tenemos los casos de Ricardo Gareca, extécnico de Universitario de Deportes y hoy en la Selección Peruana que en mayo del 2008 fue víctima de dos robos. O el exportero de Alianza Lima, George Forsyth, quien invirtió en un gimnasio y perdió casi 20 mil dólares en una noche en el que los ladrones se metieron a su local.

También hay quienes no vivieron un momento temeroso con armas punzo cortantes o de fuego, pero que sí se llevaron una desagradable sorpresa al ver sus cuentas y enterarse que fueron víctimas de los clonadores. Tal es el caso de Nicolás Ayr (ex Sporting Cristal), Sebastián Fernández (ex Universitario de Deportes) y Raúl Ruidíaz (ex Universitario de Deportes), por citar unos ejemplos.

