Rolando Blackburn sobre renovación con Sporting Cristal: "Quiero seguir, los goles llegan solos"

Rolando Blackburn volvió a entrenar el lunes con Sporting Cristal luego de una lesión que lo sacó tres fechas seguidas. El delantero sabe que su contrato acaba a fines de julio, pero su deseo –como él mismo dice– es continuar en el club.

Ahora, a pesar de las críticas que le caen, solo tiene un objetivo en mente: meterse al ‘11’ de José del Solar ante Melgar en Arequipa. Él no promete nada, está seguro de que, con su trabajo, los goles llegarán solos. Es cuestión de tiempo.



¿Cómo estás luego de superar la lesión en el tobillo?

Con el deseo de entrar ya a la cancha y recuperarme por completo. Estoy contento porque volví a entrenar esta semana y espero jugar el sábado.



¿Sporting Cristal necesita de un ‘9’ que lo saque del mal momento?

Eso es tema del cuerpo técnico. Yo sigo trabajando con tranquilidad, preparándome cuando me toque y así ganarme un puesto.



No has jugado en la altura este año. ¿Rindes ahí?

Jugar en la altura no es fácil, pero estoy preparado para ese tipo de situaciones.



Tu contrato acaba en julio. ¿Sientes que te has ganado la chance de renovar?

Mi deseo es seguir, pero eso queda en manos de los directivos. Yo me concentro ahora en volver al equipo y entrenar bien.



¿Te incomoda que el hincha hable sobre tu contrato?

No me molesta. Cada quien tiene su opinión y uno la respeta. El fútbol es así. Siempre habrán críticas y opiniones para bien o para mal.



¿Sentías que el equipo entendía tu juego?

Sí, ya estaban entendiendo mi juego y vino la lesión. Ahora solo queda recuperarme.



¿Alguna promesa para el hincha?

No tengo que prometer nada, solo trabajo. Así, los goles vendrán solos.

El contrato de Rolando Blackburn con Sporting Cristal acaba el 31 de julio y tienen la opción de extenderlo. Está a préstamo del Saprissa de Costa Rica.

