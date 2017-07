Salomón Libman confirmó que interesa a tres equipos del extranjero

Salomón Libman no pierde la ilusión de jugar en el extranjero. El portero de Sport Rosario confirmó que aún tiene la chance de jugar en Israel, luego de que meses atrás su nombre suene en el club Hapoel Raanana, de la Primera División.

"La posibilidad de jugar en Israel sigue en pie y ya le dije a mi representante que me avise cuando tenga todo concreto. Es cierto que no me quita el sueño, pero no niego que sería lindo emigrar", comentó para Radio Ovación.

Libman reveló que tiene más de una opción para llegar al país asiático: "Hay interés de tres clubes de Israel y considero que las cosas se pueden facilitar porque no ocupo plaza de extranjero".

La razón por la que Salomón Libman, de 33 años, no ocuparía plaza de extranjero en Israel es que cuenta con pasaporte comunitario.

El arquero, además, tiene cláusula de salida en su contrato con Sport Rosario y, por tanto, nada le impediría emigrar al exterior.