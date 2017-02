San Martín presentó su camiseta con la que buscará ser la sorpresa del Descentralizado

San Martín no se quedó atrás en el anuncio de su nueva camiseta. A un día del inicio del Descentralizado, los santos presentaron su nueva piel con la que buscarán recuperar el protagonismo perdido en los últimos años.

Dentro de las características de la 'mica' se destaca el pecho azul en degradado y con las iniciales de la universidad en el pecho. Los bordes de las mangas son de color azul y rojo.

San Martín, con Orlando Lavalle como técnico, lucirá su nueva camiseta en el partido contra Alianza Atlético, a disputarse el sábado en el estadio Miguel Grau del Callao, por la primera fecha del Torneo de Verano.

"Estamos preparándonos de la mejor forma para llegar al partido del fin de semana. Hemos trabajado bastante duro", dijo el volante Juan Tuesta en Gol Perú.

En tanto, el lateral Álvaro Ampuero afirmó que no se conoce mucho del Alianza Atlético, pero aclaró de que eso no será escusa para no ganar en el debut. "Nosotros vamos a salir a proponer nuestro juego, presionaremos cuando no tengamos la pelota y buscaremos el gol con paciencia para quedarnos con los tres primeros puntos", apuntó.

