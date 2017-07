¿San Martín está a la venta?: "Se han comunicado de varios países", dijo Gerente Deportivo

¿San Martín está a la venta? Tras los rumores que apuntaban a una posible compra por parte del Huachipato de Chile, Álvaro Barco, Gerente Deportivo del club, habló con Depor y explicó los planes que existen a corto plazo.

"El club está buscando un inversionista o socio estratégico para que pueda repotenciarlo, pero por el momento no hay nada concreto. Se han comunicado, pero solo preguntando. Vamos a ver que se presenta en el camino", comentó.

Entonces, ¿se descarta la venta total del club San Martín? "Para nada. No descartamos nada. En la medida que cualquier opción sea buena para el repotenciamiento, escucharemos y decidiremos", aseguró el dirigente.

Agregó que por el momento no hay negociaciones avanzadas con ningún club: "No hemos conversado con Huachipato directamente. No puedo dar más detalles, pero se han comunicado intermediarios de Ecuador, Chile, Argentina y México. Ninguno directamente".

Álvaro Barco explicó que así como San Martín "todos los clubes peruanos deberían considerar la opción de tener un inversionista extranjero que pueda potenciar a los clubes. No podemos competir económicamente con los otros países de la región y menos de Europa. Para competir en una Copa necesitas presupuestos imposibles de generar por un club peruano. A menos que solo interese competir a nivel local".