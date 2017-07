Sport Huancayo vs. San Martín se enfrentan este jueves en el Miguel Grau del Callao por la fecha 12 del Torneo Apertura. El cuadro huancaíno debe ganar para llegar al primer lugar que hoy ocupan Real Garcilaso y UTC.

No marcha primero, aunque eso no le quita la ilusión a Sport Huancayo. Y este jueves puede ser nuevo puntero del Apertura. Para lograrlo necesita ganarle a San Martín en el Callao.



Si gana Sport Huancayo sumará 23 puntos y superará a los punteros. Aunque, también necesitan que Alianza no festeje frente a Aurich. Y en el peor de lo casos, si igualarán en el primer lugar con los íntimos.



"Ellos (su plantel) saben que están en el mejor momento y no quieren dejar pasar esta nueva oportunidad. Sport Huancayo no se quedará en el intento, sino remataremos bien este torneo dando la sorpresa", dijo Rolando Chilavert.



San Martín, por su parte, tiene catorce puntos en el Apertura y está lejos de los punteros. Aunque, con un triunfo ante Sport Huancayo, se acercarán a los puestos que dan cupo a la Sudamericana.

Posibles alineaciones:



San Martín: A. Duarte, Saúl Salas, Koichi Aparicio, Ramiro Ríos, J. Luján, Luis Álvarez, Wilder Cartagena, Jairo Vélez, Jesús Chávez, Ramiro Cáseres y Alexander Succar.



Sport Huancayo: C. Solís, Cord Cleque, Gustavo Villamayor, Víctor Balta, Manuel Corrales, E. Chávez, Blas López, Ronaldo Andía, Marcos Lliuya, Víctor Peña y Mauricio Montes.